KÜSITAV LAHENDUS: terrasside tõttu peavad jalakäijad võistlema ratturite ja tõuksijuhtidega

Varasematel aastatel on olnud probleemiks see, et Lossi tänaval kõnnitee enda alla võtnud suveterrassid ja kõnniteel parkinud autod ei jätnud jalakäijatele piisavalt liikumisruumi. Samuti ei vastanud selline lahendus liiklusseadusele, mille järgi peab jalakäijale vabaks jääma jääma vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.