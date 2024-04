Kaunispe veisekasvataja Timmo Koppel räägib, et pärast seakatku puhkemist oli Torgu piirkonnas viis aastat rahu majas, isegi autode ette ei jooksnud ühtegi siga. “Viimasel kahel aastal liigub neid õhtuti jälle tee peal ka. Põllumehe kahjuks on nad siin tagasi.”

Koppeli heinamaad asuvad laiali üle Sõrve. Kõige enam seakahjustusi on tal Vintri kandis, poolsaare Liivi lahe poolses ääres. Sead otsivad mullast juurikad. “Kõige isukamalt söövad nad metsikut küüslauku, seal, kus see kasvab, pööratakse kõik pahupidi,” tõdeb Koppel. Varakevadel ülessongitud maadele kannatab suvel niidukiga juba peale minna, ent keset suve segipööratud kohtadest heina ei saa. “Ta songib maapinna nii segamini, et sealt ei saa kõrt enam kätte.”