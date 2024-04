Eesmaa sõnul lubas Raimond leida auhinnakujule väärilise koha lüpsivõistluste paljude karikate vahel ning tutvustas ka kogu majapidamist. „Raimond on õnnelik mees, sest tal on õnnestunud täita oma lapsepõlve unistus – toimetada oma farmis. Tal on vaatajatele varuks ka paar head uudist ja eks neist saab teada juba täna õhtul,“ rääkis Sirje Eesmaa Star FM hommikuprogrammis.