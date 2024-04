SAI SELLE, MILLE JÄRGI LÄKS Saarlane tulistas end Pariisi olümpiale

Dohas toimunud jahipüssilaskmise olümpiakvalifikatsiooni kaarraja harjutuses sai Jürisson eelvõistlusel kirja 122 tabamust, vahendab Delfi Sport. Selle tulemusega pääses Jürisson ümberlaskmisele, kus finaali õnnestus saada kergelt. Finaalis läks aga tõsiseks närvide mänguks, kuna jõuda tuli kahe parema sekka, et teenida pilet Pariisi.

"Sain selle, mille järele Dohasse tulin – olümpiakoha," ütles Jürisson pärast võistlust Delfi spordiportaalile. Küsimusele, kas Eesti on tulemusega rahul, vastas Jürisson: "Loodan küll. Igatahes oli see mu parim rahvusvaheline võistlus. Neljandaid kohti on mul küll, kuid nüüd sain lõpuks ka medali."