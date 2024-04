Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi meenutas halli keerukat saamislugu, rõhutades samas, et tegemist on vajaliku rajatisega, iseäranis arvestades värskemaid uuringud, mis näitavad, et Saaremaa lapsed ei ole just mitte kõige paremas vormis.