Tarmo Pikneri uus raamat toob lugejani päriselt juhtunud roimad

Üks neist leidis aset 1968. aastal, kui mõrvati julmalt kaks noort inimest. Teine kuritöö, ahistamisjuhtum, pandi umbes samal ajal toime ühes koolis. Kummastki loost ei teadnud avalikkus nende toimumise ajal mitte midagi ja need on tänaseni avalikustamata. Vaid sündmustes osalenute kõige lähedasemad on nende süütegude tunnistajaiks ja meenutajaiks.

Autor on uurimuste tulemusena ja oma ettekujutuse läbi need kaks traagilist lugu, mida poleks tohtinud juhtuda, põiminud juhuslike sündmuste kaudu üheks tervikuks. "Kui mõni romaanis käsitletav episood on liiga uskumatu või jääb segaseks, siis tuleb rakendada oma kujutlusvõimet, sest inimeste maailmas pole miski võimatu. Lisaks on kurjategijate mõttemaailm ja tegutsemisviis äraarvamatult rikas," selgitas Pikner.