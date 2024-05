Karmid abordiseadused iibekriisi ei vähenda

Esmaspäeval vastas peaminister Kaja Kallas riigikogus arupärimistele. Üheks teemaks oli EKRE liikmete küsimus, miks Eesti tervisekassa kompenseerib naistele raseduse katkestamist omal soovil. Muude argumentide seas toodi, et kui kõik need lapsed sünniksid, oleks see lahendus ka iibekriisile.

Võtsin sõna ja tõin näiteks, mis juhtus Poolas pärast seda, kui abordid 2020. aastal praktiliselt keelustati. Kuni 12. rasedusnädalani on naisel lubatud aborti teha, kuid seda ei tohi teha meedikud. Mis tähendab, et naised tellivad vajalikud ravimid välismaalt ja teevad abordi kodus, pärast seda ei saa aga kontrolli minna, sest arst võib kuni kolmeks aastaks vangi minna, kui teda aitab. Aborti ei tohi teha ka loote raskete väärarengute korral. Keelatud on isegi SOS-pillid. Aborti on Poolas lubatud teha vaid vägistamise korral.