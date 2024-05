Sinist konna oled näinud? Kogutakse andmeid sinistest konnadest

Vabatahtlikud on siin-seal taas konni aitamas üle liiklustihedate teede, kus kahepaiksed massiliselt hukkuvad. Kahepaiksete ränne sigimispaikadesse sai alguse juba märtsi lõpus, kuid külmad ilmad võtsid pulmatuhina maha. „Vabatahtlikud on andnud teada, et paiguti ränne taas käib. Sellega seoses võib õnnelikel looduses viibijatel avaneda võimalus kohata haruldast sinist isast rabakonna. Kui seda sinise ülikonnaga printsi näed, siis saada pilt meile. Nii saame teada, kui palju ja kus kohas neid meil üldse on alles,“ kutsus inimesi üles kampaaniajuht Birgit Purga. „Samuti tasub enda kodukandis silmad endiselt lahti hoida ka konnarändele ja meiega ühendust võtta, kui soov konnadele appi minna,“ lisas Purga. Fotosid sinisest konnast oodatakse maikuu lõpuni.