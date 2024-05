Kuressaare Lõngapood sai ametikooli õppetööna uue kuue

Ametikooli poolne projektijuht, Tehnoloogiamajaka kutseõpetaja Heiko Kull rääkis: „Esimene etapp oli metallraami koostamine ja keevitamine ning raami sisse nn visuaali kujundus ja tootmine. Teises etapis peaks valmima valguslahendus ja parimal juhul ka värviline kristall-valgusti. Vägev on, et see Tehnoloogiamajaka ja Disainimajaka ühistööna on valminud lahendus, mille tulemust õpilased reaalselt ka näevad ja oma portfooliosse lisada saavad.“