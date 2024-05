Kuressaare hambakliinik ja haigla toetusfond lõid uue stipendiumi

Kuressaare Hambakliinik ja Kuressaare Haigla Toetusfond on loonud uue stipendiumi, mis kannab endas sügavat missiooni - toetada hambakliinikus tööle asuvate hambaarstide teekonda, aidates neil täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning innustades teaduslikku avastamist. Stipendiumi suuruseks on 30 000 eurot.

See algatus sünnib teadmiste, kogemuste ja vajaduste kohtumisest.

Hambakliinik, mis on tihedalt seotud saarlaste vajadustega, mõistab suurepäraselt nende igapäevaseid hambaravi vajadusi. Samas on Toetusfond omandanud aastate jooksul hindamatu kogemuse stipendiumide loomisel ja jagamisel, mõistes selgelt, kuidas toetada neid, kelle eesmärk on panustada kohalikku tervishoidu.

Kuressaare Hambakliiniku ja Kuressaare Haigla Toetusfondi sünergiast sündinud stipendiumi eesmärk ei ole mitte ainult toetada hambaarste nende professionaalsel teekonnal, vaid tagada ka kvaliteetne eriarstiabi kohalikele elanikele. Seda nii, et iga saarlane võiks tunda end kodusaarel turvaliselt ja hoolitsetult, teades, et nende tervis on usaldatud oskuslike ja motiveeritud spetsialistide hooleks.

Hambakliiniku ja Toetusfondi koostöö sünd on nagu terviklik hambaraviplaan: hoolikalt läbimõeldud, täis pühendumust ja mõeldud üksnes kogukonna heaolu silmas pidades. See on ühtlasi samm edasi tervema ja õnnelikuma Saaremaa suunas, kus iga naeratus särab veelgi eredamalt tänu professionaalsele hooldusele ja toetusele, mida pakuvad Kuressaare Hambakliinik ja Kuressaare Haigla Toetusfond.