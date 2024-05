KÕNE IFFILE Ivo Linna: mulle see Eurovisioni-tsirkus peale ei lähe!

Seekord vaatasin Eurovisioni esimest poolfinaali järelvaatamisest, teist finaali jälgisin nii-öelda ühe silmaga. Jumal tänatud, et 5 Miinust ja Puuluup edasi pääses, see hoiab esimese sõimamistormi ära. Tavaliselt on ju Eurovisioniga nii, et kui Eesti osaleb ja finaali ei saa, hakkab pihta tänitamine: "No mis ma rääkisin! See pole ju mingi lugu ega midagi!"