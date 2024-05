VIDEOD JA GALERII Saaremaa kohal sai näha lummavat virmaliste tantsu

Äärmuslikult tugev magnettorm tugevusega G5 tabas möödunud ööl (10.-11.05.2024) meie planeeti. See on tugevaim magnettorm, mis on Maad tabanud alates 2003. aasta oktoobrist, kirjutas sünoptik Kairo Kiitsak enda sotsiaalmeediapostituses.