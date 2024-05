Kuressaares valmistub uksi avama lastele suunatud taaskasutuspood

"Täpi lastelt lastele tähendab, et kohalikud ja miks ka mitte mandri elanikud saavad oma laste asjad edasi müüa teistele lastele," selgitas poodi avama valmistuv Kaili Kallaste. "Motivatsiooniks on tõsta inimeste teadlikkust ja olulisust taaskasutuses. Säästlik mõtteviis ja keskkonnasõbralik tootmine on üks olulisemaid väärtusi Täpi poes."