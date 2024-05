Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia pälvib Helle Laas

1941. aastal sündinud Helle Laasi elutöö on teatrikunst väikelastele. Oma autorilavastusi on ta ise nimetanud hellitavalt "titetükkideks", sest need on mõeldud mudilastele alates teisest eluaastast.

Lavastusi luues peab Laas oluliseks, et laps hakkaks mõistma piiri mängu ja reaalsuse vahel, mistõttu on väikestel huvilistel alati võimalus pärast etendust nukkudega tutvuda ning sirmi taha piiluda.

Laasi lavastustele on iseloomulik korduvelementide kasutamine, vähene tekst rohke tegevusega, samuti vähesed, ent selged karakterid ning lastele hõlpsalt haaratav värviline stsenograafia. Lisaks tegevusele teatris on Helle Laas ka mitmete lasteraamatute autor.

Abilinnapea Kaarel Oja tõdes, et sageli on teater ja kirjutamine kõige väiksematele just kõige keerulisemad žanrid ning on äärmiselt tänuväärne, kui keegi võtab selle vastutusrikka ülesande endale südameasjaks ning sellesse aastakümneid hingest panustab.

"Helle Laasi nukulavastuste maagia on köitnud mitmeid põlvkondi lapsi ning olnud tõenäoliselt lugematutele meie hulgast esimeseks kokkupuuteks teatriga. Aga kindlasti väärivad selle kõrval tähelepanu ka mitmed mõjusad täiskasvanutele suunatud lavastused," lisas Oja.

Helle Laas asus näitlemist õppima 1962. aastal Eesti Teatriühingu Nukuteatri õppestuudios kuni 1965. aastani. Ehkki teatrit on Laas teinud mitmetes Eesti paikades, on tema koduteatriks olnud ja on siiani tänane Eesti noorsooteater Tallinnas.

Laasi on tunnustatud Eesti Näitlejate Liidu aurahaga (2012), Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2013), tunnustusauhinna "Lastega ja lastele" elutööpreemiaga (2016) ja Eesti Teatriuurijate ja - kriitikute Ühenduse Hea Teatri Auhinnaga (2017).

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemiat annab Tallinna linn välja alates 2008. aastast Tallinna päeval 15. mail ning sellega tunnustatakse reeglina ühte inimest pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal.

Varasematel aastatel on tunnustuse pälvinud näiteks Valter Ojakäär, Eri Klas, Arvo Kruusement, Anne Erm, Aino Pervik, Mai-Ester Murdmaa ja Eha Komissarov. Tunnustusega käib kaasas 4430 euro suurune rahaline preemia.

Preemia antakse tänavusele laureaadile üle Tallinna päeval, 15. mail Estonia kontserdisaalis toimuval pidulikul tseremoonial.