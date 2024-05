Ametikooli õppijad võistlevad seitsmel erialal

„Kutsemeistrivõistlused pakuvad meie parimatele õppijatele võimalust oma oskusi üle-eestilises konkurentsis proovile panna ja lihvida. On uhke tunne, et meie õppijad saavad osa nii suuremahulisest kutsehariduse peost,“ rääkis ametikooli kvaliteedijuht Astra Mõistlik, kes on ametikooli festivalil osalemise projektijuht.