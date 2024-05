Muuseumiööl vooris külastajaid hiliste tundideni

Nii nagu igal aastal oli kõige rohkem külastajaid sel õhtul Kuressaare linnuses, kus võõrustati 1112 külalist. Muuseumijuht Priit Kivi sõnul läks muuseumiöö linnuses hästi. "Huvitav oli näha, et rahvast voogas kella kuuest kuni lõpuni välja," märkis Kivi, kes ka ise sel õhtul muuseumis kohal oli. Ta lisas, et inimestega suheldes jäi mulje, et külastajad jäid rahule.