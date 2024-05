Kuivastu sadamast kaob koos majaga ka kurikuulus pudelikael

Teeregistri andmetel on selle piirkonnas aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus enam kui 2000 autot ööpäevas, millest raskeliikluse osakaal moodustab ligi kümnendiku. Suurem on probleem suviti, mil enne sadamat tekivad ühe-kahe kilomeetri pikkused praamile pääsu ootavate sõidukite järjekorrad. Selleks on põhimaanteele tekitatud n-ö kolmas sõidurada. Kuid ootejärjekorras liiguvad sõidukite vahel ka jalakäijad ning praamijärjekorra tõttu tekib tihti liiklusohtlikke olukordi ja ummikuid.