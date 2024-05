Komisjon leidis Leppiku sõnul, et teater on tegutsetud nii kunstiliselt kui finantsiliselt optimaalselt ning olnud kaalutletud repertuaarivalikuga nii suvel kui talvel. „Leiti, et teater on teatrimaastikul hästi pildis, tunneb oma publikut ja tunnustati seni valitud kurssi,“ märkis Leppik.