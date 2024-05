Kuningriigi vardja Kaupo Vipp ütles, et 30 osalejaga talgud kulgesid igati edukalt ja firma Level toodud 26 tonnist kividest jagus labürindi jaoks just parasjagu.

Labürindi skeemi märkisid maha ideega väljatulnud hiidlased, kusjuures Sõrve rajatis on traditsioonilistest erinev – sisse- ja väljapääs paiknevad erinevas kohas. "Selles saab korraga liikuda palju inimesi, mis on nii käidavas kohas nagu Sõrve säär suur pluss, sest siis ei pea ootama, kui eelmine on ära käinud," selgitas Vipp.