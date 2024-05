Vallavanem tunnustas parimaid õppureid ja tuleviku tähti

Kuressaare Nooruse koolis õppiv Liisa Naulainen mitmekülgne ja inspireeriv noor, kellel on potentsiaali saavutada tulevikus suuri asju. Liisa on pannud end proovile nii matemaatika, informaatika kui majandusalastel õpilasvõistlustel, väitlusturniiril, etluskonkurssidel, mitmetel aineolümpiaadidel, ajalooalasel uurimistööde võistlusel, kooli mälumänguturniiril jne.

Lisaks on Liisa löönud kaasa vabatahtlikuna mitmete ürituste korraldamisel ning tema suur kirg on robootika, milles on ta maakonna üks parimaid. Ta on osalenud mitmetel Eesti-sisestel ja rahvusvahelistel robootikavõistlustel ning saavutanud muljetavaldavaid kohti.