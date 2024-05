"Võistlus oli suhteliselt rahumeelne, alguses ei osanud midagi arvata, mängisin pigem enda jaoks, et ise tulemusega rahule jääksin," ütles Gete Kasin.

Võistlusele läks Kasin eesmärgiga kooli esindada ja üle pika aja jälle discgolfi mängida. "Arvasin, et olen pisut liiga roostes, et üldse mingit konkurentsi pakkuda – see muutis võidu tähendusrikkamaks," rääkis Kasin veidi ootamatult tulnud võidust.