Saaremaa Gümnaasiumis on käimas suunamoodulite praktikanädal. Üks moodulitest on infotehnoloogia ja inseneeria temaatikat pakkuv moodul nimega "Tuleviku tehnoloogiad". Tartu Ülikool on Saaremaale kohale toonud 10 Robotonti ehk õpperobotit, mida meie gümnasistid programmeerima asusid.