GALERII Malefestivali eelõhtul käis ülipõnev malesimultaan

Saime tõdeda, et male on eriline spordiala, kus mängija vanus ja sugu ei mängi olulist rolli – oluline on vaid oskuslik strateegia ja terav mõtlemine. Mängijate hulgas oli nii noori, kel alles hiljuti malehuvi tekkinud, kui ka maletajaid, kes on malemaailmas olnud juba aastakümneid.