Mereohutuse komplekskoolitus lisas Saaremaale mitusada meretarka noort

Koolituse eestvedaja, Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko sõnul on koolitus jõudnud küll omamoodi pisikese tähtpäevani, aga ometigi on iga kord omanäoline ja uus. „Tore oli näha, kuidas tänavu koos õpilastega asusid kõiki harjutusi vees läbi tegema ka paljud õpetajad – tõeline meeskonna vaim, solidaarsus ja mälestustepagas! Üks osalenud klassidest saab lähiajal värskete teadmistega ja oskustega end kanuumatkal kindlamalt ja turvalisemalt tunda. Loodan küll, et pole vaja päästmist tegelikkuses läbi teha, aga teadmine, et kõik oskavad ka üksteist aidata, see annab igale noorele kindlustunde ohu olukorras vees hakkama saada,“ ütles ta.