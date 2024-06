AUGUGA MAJA SAAGA Uus hind, muinsuskaitse ja vallale endiselt tabamatu omanik

Möödunud on aasta, kasvanud on uus rohi ja kole auk seinas "kaunistab" Kuressaare linnaväravat edasi. "Nii linna autoga sisse sõites kui bussilt tulles on esimene pilt selline hooletuses krunt – milline imeline esmamulje kaunist ajaloolisest Kuressaare linnast," ütles olukorda kommenteerinud põline kuressaarlane.