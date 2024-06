PANE END KIRJA Selgeks grupijuhiks saab registreeruda ka Saarte Hääle toimetuses

Raadio Kuku peatoimetaja Madis Kimmel rõhutab, et joobes juhtimine on äärmiselt ohtlik nii juhile endale kui ka teistele liiklejatele. “Kahjuks pole see probleem endiselt kadunud. Kuid rõõm on tõdeda, et igal aastal osaleb kampaanias ligi 6000 inimest, kes annavad lubaduse mitte purjuspäi rooli istuda ning on seeläbi eeskujuks kõikidele roolikeerajatele.”