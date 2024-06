Vallavalitsuse maastikuarhitekt Marii Prii-Pärn selgitas, et kuivanud puu asub Allee tänava poolses pargiosas, mänguväljaku vastas ning see asendatakse sealsamas vahetus läheduses uue istikuga.

Raietööks on loa andnud muinsuskaitseamet, kes soovib, et raie teostataks arboristi poolt puud jupitades ja kontrollitult maapinnale transportides, mitte juurekaelalt langetades. Juurimine on keelatud, vajadusel tuleb känd freesida.