Enim puudutab katkestus elanikke Kuressaares, kus kaardi andmeil on elektrita pisut rohkem kui 1100 klienti. Ent vooluta on kliente ka Upal, Lilbis, Tahulas, Ilplas, Reo külas ja veel mõnes väiksemas kohas.

Klientidele on lubatud, et elekter on tagasi hiljemalt kella 11 paiku. Selleks ajaks olid elektri tagasi saanud aga vaid pooled kliendid ja ülejäänutele lubati voolu taastumist kella 20ks õhtul.