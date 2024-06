Juubilar Ivo Linna: Mul tõesti vedas, et just Saaremaal sündisin!

"Kui oled kahekümneaastane, siis tunduvad isegi kolmekümnesed väga vanad inimesed," meenutab Ivo Linna, kuidas noore mehena endast vanemaid hindas. "Vanu inimesi vaadates me ei hoomanud seda, kui kiiresti aeg tegelikult kulgeb. Siis tundus, et me ise ei saa kunagi vanaks, meie juuksed juba halliks ei lähe, ammugi ei jää me juusteta!"