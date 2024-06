Endine EKRE-lane nõuab e-häälte osas kriminaaluurimist

Kaebus puudutab e-häälte digikonteinerite kehtetuid digiallkirju ja häälte avatekstis puuduvat piirkonnakoodi, mille seadusele vastaval lugemisel tulnuks 312 181 e-häält arvestada kehtetutena. Piirkonnakoodi kohta on riigikohus kohalike valimiste kontekstis otsesõnu öelnud, et kui see kood e-häälest puudub, siis on e-hääl kehtetu. 2023. aasta riigikogu valimistel ei olnud ühelgi e-häälel kehtivat piirkonnakoodi, kuid sellegipoolest loeti hääled kehtivateks. EKRE nimekirjas kandideerinud Daniel Mereäär ei osutunud riigikokku valituks, kuid kui e-hääled oleks esinenud puuduste alusel kehtetuks tunnistatud, siis oleks ta hetkel riigikogu liige.