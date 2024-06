Meelis Kubits 50: kaasaegses ühiskonnas on lihtne lakeistuda

Kubits lõpetas Kuressaare II keskkooli 1992. aasta jaanipäeva paiku, mil Eestis tuli kasutusele oma raha, kroon. Sellele järgnesid lustakad nädalad õpilasmalevas, kus muude malevaürituste seas peeti maha ka juubelisünnipäev, kus tema sai just sobivalt täisikka jõudnuna peategelase rolli. „Sinna läksid ka minu katsed liituda Tartu Ülikooli väärika perega“, ütleb ta. Malevajärgses emotsioonide pohmellis selgus, et sihikul olnud kõrgkoolides olid sisseastumiseksamid juba lõppenud ja ainus avatud uks ootas tollases Tallinna majandustehnikumis.

1995. aasta jaanuaris andis üks sõber Kubitsale märku, et pedagoogikaülikoolis on üleval kuulutus, kus otsitakse suhtekorraldajat firmasse Meediameister. Veebruaris saatis ta oma esimesest kontorist, Tina tänaval Fred Jüssi käest üüritud keldrist faksi teel esimese pressiteate, et Keila pank avab kolm uut pangaautomaati. Loetud kuudega sai ta ärist maigu suhu ja lõi koos Hannes Hamburgiga ettevõtte Kubits&Hamburg, mis 1998. aastal ühines firmaga AGE Com ja sai nimeks Corpore. Sellele järgnevat kümnendit nimetab Kubits “kuldseks”.