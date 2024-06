Uuesti tungis ta tüli käigus naisele kallale 24. aprillil. Naine lamas voodis, Bohdan haaras tal ühe käega näost, teisega kägistas. Naine tõrjus mehe eemale, see lahkus, kuid tuli mõni aeg hiljem tagasi. Mees ründas nüüd naist rusikalöögiga kuklasse, võttis ära tema telefoni, kui too hakkas abi kutsuma, väänas kätt ja lõi veel kord rusikaga. Kõik need tervisekahjustused on haiglas fikseeritud.