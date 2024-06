TÕELINE ÕITEMERI Saaremaa Pojengifestival on täisõites

Saaremaa Pojengifestival 2024 on jõudnud oma tipphetke, kus õitsevad korraga kümned tuhanded pojengiõied. See on Pojengifestivali viienda juubeliaasta kõrghetk. Nii palju pojenge ühes kohas ei ole kunagi varem terves Eestis õitsenud.