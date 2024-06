PAHATEGUDE ARV LANGEB Noortega tegelemine hakkab näitama esimesi vilju

"Nagu numbridki näitavad (vt graafikat), on politseil sel aastal noortega probleeme olnud vähem," ütleb Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Kent Puiestee. Tema sõnul on osa n-ö murelapsi suureks sirgunud, osa kinnistes õppeasutustes. "Võib öelda, et lapsed on ka üldiselt olnud mõistlikumad ja rahumeelsemad," lisab Puiestee.