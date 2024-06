"Unistuste pulmapeo" finalist saarlanna Raahel: "Oleme sõpradele öelnud, et pulmapidu peavad nad ilmselt kaua ootama"

Raahel ja Kert kohtusid ühiste tuttavate kaudu Pärnus. Noorte kohtumisloos kirjeldab Raahel, et just Kert oli see, kes kontakti luua üritas ja lõpuks see tal ka õnnestus. "Ütlesin talle siis telefonis, et kui ta mind näha soovib, siis ta võib Saaremaale tulla. Ta tuli ja jäi," meenutab Raahel.