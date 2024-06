Kartmatud Kuressaare tuvid ja kajakad riskivad toidu nimel eluga

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialisti Tõnu Talvi sõnul näitab linnalindude julgus seda, et nende kasud kaaluvad riskid üles. "Kesklinn meelitab linde lisatoidu saamise võimalustega. Sellega võib kaasneda tähelepanu vähenemine ja fookus toidule, sest lindude vahel on ka konkurents," rääkis ta. Samas lisas ta, et raske on öelda, kas lind hukkus kokkupuutel autoga või suri juba enne näiteks mõnda haigusse.