KES VAJAB ABIKÄSI? Tallinna malevanoored otsivad juuliks tööd

Kümneliikmelise rühma, vanuses 15–18, tööperiood on 8.–26. juuli. Malevlastele sobivad kõik kergemad tööd. "Noored on nutikad ja õpivad kiiresti," märkis Joost. Varemalt on Tallinna malevarühmad töötanud nii loomafarmides, suurtaludes kui ka tööstuses ja teenindussektoris. SA Õpilasmalev poolt tulevad kaasa kaks koolitatud ja kogenud rühmajuhti, kes on tööandjale paremaks käeks – juhendavad noori ja kontrollivad, et töö saaks tehtud.