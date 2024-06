PROUA OBUSTKOPPEL Ahv granaadiga

Mitte et ma kurdaks. Ma naudin – hoolimata sellest, et lärmi on tavapärasest kordades rohkem. Ja lärmi on rohkem sellepärast, et nagu ma juba kirjutasin, planeerisid ja teostasid minu lapsed ehk massakate vanemad salaplaani, mis takkajärgi sai koondnimetuse “Kiviaeg”, ehk kõik võsukesed saadeti saarde suve veetma ilma nutividinateta.