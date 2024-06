Makseraskustes saarlaste õlul lasub 6,9 miljoni eurone võlakoorem

Statistiliselt on keskmine võlgnik Saare maakonnas 44-aastane mees, kellel on 2,34 maksehäiret või võlgnevust. Keskmine võlasumma on 4063,24 eurot. Eestis tervikuna on keskmine võlgnik 46-aastane eesti rahvusest mees, kes elab Harjumaal, kellel on 2,7 aktiivset maksehäiret ja kelle võla kogusumma on ca 4400 eurot. Kuigi Eesti elanike seas on naiste osakaal suurem, on maksehäireid jätkuvalt rohkem meestel – 66 protsenti võrreldes naiste 34 protsendiga, mis on pea kaks korda väiksem. Saare maakonnas on vastavad näitajad 62% ja 38%.