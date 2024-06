Vilistlased panustasid Kuressaare Hariduse kooli klaverifondi üle 7000 euro

Kuressaare Hariduse kool annab oma Facebooki lehel teada, et vilistlaste kokkutulekul kogunes õnneloosiga klaverifondi 4720 eurot, oksjoniga 1750 eurot, lisaks annetati nii päevasel aktusel kui ka õhtusel peol klaverifondi 565 eurot. "Tänu vilistlastele saime kokku 7035 eurot, mis on rohkem kui pool vajaminevast summast. Suur-suur aitäh! Koos varem kogutud rahaga on fondis nüüd 8280 eurot," teatas kool.