Suvine gurmee Imemaitsev värske kartul on sooja salati ehteks

Hea oleks, kui suvisel ajal, mil kokkamisele ülearu palju aega raisata ei raatsi, valmiks roog kiiresti. Pangal asuva restorani Kliff peakokal Ott Raual on just selline retsept omast käest võtta. Oleme Oti köögis kohal hommikusöögi ajal, mistap sobiks valmiv soe salat ka päeva alustamiseks.

Ideaalne on see aga lõunaks ja miks mitte ka õhtuks. Värskust on selles rohkem, kui ühest soojast salatist oodata oskaks, samas täidab see ka edukalt kõhtu ja teeb mõnusa sooja tunde.