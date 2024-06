Kiitus! Rannapiirkondade parklad on prügivabad

Parklatest oli näha, et rannahooaeg on täies hoos – autosid oli üksjagu. Ringi vaadates ei silmanud aga ühtegi prügikasti. Samas ei hakanud silma ka prügihunnikuid – vaid ühe vana rohelise käimla sees ja ümber torkas silma rohkem prügi kui mõni koni, salvrätt või muu prügi kuskil metsa all. Ka parklate käimlad nägid välja väga viisakad ja neis leidus isegi WC-paberit, mis avalikes käimlates sugugi iseenesestmõistetav pole.