Digimeditsiini mõju rahva tervisele pole seni uuritud

Selleks, et e-meditsiini ja tavameditsiini toimet rahva tervisele võrrelda, tuleb poolele elanikest anda digiretsept ja teisele poolele paberretsept, ja niimoodi vähemalt kolm aastat, räägib Tiik. Tulemused selguvad ka sel juhul alles 10–15 aasta pärast. Need on pika vinnaga asjad.