Täna saavad huvilised tuletorne külastada tasuta

Eelmisel aastal külastas tuletorne üle 84 000 huvilise. "Kõige rohkem külastajaid käis Saaremaal Sõrve tuletornis, mida külastati peaaegu 27 000 korral," märkis transpordiameti tuletornide haldur Andres Unn.

Transpordiameti halduses on 55 tuletorni, millest 11 torni on suvisel ajal külastajatele avatud – need on Ristna, Sõrve, Kõpu, Vormsi (Saxby), Tahkuna, Pakri, Ruhnu, Kihnu, Osmussaare, Naissaare ja Vilsandi tuletornid.

"Meie soov on, et rahvusvahelisel navigatsioonimärgi päeval oleks kõigil huvilistel võimalik meie ajaloolisi meremärke tasuta külastada. Lisaks soovime tulevikus veel kolme torni uksed avada – nendeks on Tallinna sihi alumine ja ülemine ning Narva-Jõesuu tuletorn," ütles Unn.

"Selleks otsime praegu Tallinna mõlemale tornile sobivat operaatorit."

Eelmisel suvel remonditi Ristna tuletornis laternaruumi ja välisplatvormi, mistõttu külastajaid ei olnud võimalik mõnda aega üles lubada. Tahkuna tuletornis võeti ette sarnased tööd sügisel ning need õnneks külastajaid väga ei häirinud.

Rahvusvahelist navigatsioonimärkide päeva tähistatakse IALA ehk Rahvusvahelise Tuletorniadministratsioonide Liidu eestvedamisel.

1. juuni seisuga on Eestis kokku 1597 navigatsioonimärki. Eesti veeteedel on üle 1274 ujuvmärgi, millest transpordiameti hoolduses 1124 ujuvmärki, neist 509 on sisevetel ja 615 merealadel.

Eesti vanim on Kõpu tuletorn, mis sai algsel kujul valmis aastal 1531. Kõige kõrgem tuletorn on Sõrve ehk 53 meetrit. Merepinnast kõige kõrgemal asuv tuletorn on Kõpu ehk 103,6 meetrit. Kõige rohkem trepiastmeid on Pakri tuletornis ehk 275 ja teisel kohal on Sõrve 248 trepiastmega.