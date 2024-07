Saaremaa saatis Ukrainasse koormatäie autorehve

Ettevõtmise eestvedaja Margus Lindmäe sõnul tasub Ukraina heaks koguda parasjagu just seda, mille kohta on abipalve saadetud. Ta on aidanud koguda näiteks orbudekodule lasteriideid, sõjahaiglale voodipesu, raadiovõrke, kiivrikatteid, varjevõrke, droonide püüdmise võrke jpm.

Lindmäe lisas, et suured riigid annavad Ukrainale praegu küll sõjaabi, kuid sellised asjad nagu katkised rehvid on tsiviilprobleem, millega enam riiklikult ei tegeleta.

Lindmäe on kogunud Ukraina heaks väga erinevat kraamid. Mida Ukraina vajab, sellest annab ta tavaliselt teada Facebookis. Kõige suuremat vajadust ja puudust näeb ta aga praktilise abi – varjevõrkude – valmistajatest. Esemed saab tema kogemuse põhjal lihtsasti kokku, aga et oleks inimesi, kes tuleksid ja panustaksid…

Varjevõrke kogunetakse valmistama igal laupäeval kell 12–17 Kuressaares Torni 1 maja keldrikorrusel Merle Pesukoja vastas (sissepääs Garnisoni tänavalt). Kokkuleppel on võimalik tulla ka muul ajal või punuda võrke oma kodus. Uued abilised on Lindmäe sõnul alati teretulnud.

"See kõik on lihtne tegevus. Meil siin pole ühtegi õhuhäiret, ühtegi pommi kusagil plahvatamas, meil pole vaja varjuda, pole vaja tuld kustutada – mina isiklikult ei hooma sõja koledust. Aga teades, et see on kole asi, ma pingutan," rääkis Margus Lindmäe, kes tänab südamest kõiki neid, kes on andnud oma panuse Ukraina abistamiseks.