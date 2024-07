Viimased päevad enne võidu välja kuulutamist olid väga pingelised ja ootusärevad Raahelile ja Kertile. "Eile hommikul, kui me võidukõne saime, siis tundus see kõik esialgu täiesti uskumatu ja seda päris tunnet on tegelikult täiesti võimatu kirjeldada. Meid valdas eelkõige siiras tänutunne kuid ka tõeline hämming ja külmavärinad kogu toimunu üle. Nüüd järgnevad kiired ja tegusad nädalad, et kõik saaks täpselt selline nagu ette kujutame. Tiim on professionaalne ja koostööpartnerid omaala tegijad, mis annab meile kindlustunde, et kõik läheb sujuvalt," ütles Raahel Saarte Häälele.