Toidutootjad maadlevad kallinenud solgiga

Juustutootmisele keskendunud Saaremaa piimatööstuse juhataja Villi Pihl ütles, et kanalisatsiooniteenuse 83% hinnatõus eelmisel sügisel oli ilmselgelt liiast. Ta märkis, et tegu on vallavalitsusele kuuluva ettevõttega, mistõttu võiks see toiduainetööstuse ja teistega arvestada, aga paraku ei ole läbirääkimised Kuressaare Veevärgiga soovitud tulemusi andnud.