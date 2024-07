KUS SAAB TUHLIST JA NOTTI? Saaremaa kohaliku toidu pakkujaid napib

Pae ütles uhkusega, et on tore töötada pereettevõttes, millele tema vanemad panid aluse juba 1997. aastal. "Kunagi see pidi nagunii juhtuma! Toimivat ettevõtet ei saa unarusse jätta. Vanemad on mul jõudnud vanusesse, kus panustavad täpselt sellisel määral, mil jaksavad ja soovivad. Olen nüüd seda asja vedanud juba kolm aastat," täpsustas ta.