AJA LUGU Tõmbetuuled Bellingshauseni merel

Bellingshauseni merel, Antarktise rannikul Antarktika poolsaare ja Thurstoni saare vahel puhuvad kõledad ja tugevad tuuled, mis ei hellita ühtegi meresõitjat. See Amundseni mere ja Ellsworthi maaga piiratud mereala, kus asuvad Antarktika suurim saar Aleksander I maa ja Peeter I saar, on märkimisväärselt jäätunund ka suvel. Mõned jäämassid on seal koguni kolme aasta vanused.