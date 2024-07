Kalle Kukk Inimestega peab rääkima!

Et lähtekoht kohe selge oleks, siis mul pole tuuleparkide, biogaasijaamade, kaevanduste, ilmaradarite, sidemastide vastu midagi. Üldiselt pole enamik inimesi olemuslikult nende vastu. Paraku see enamik jaguneb kaheks lähtuvalt sellest, kas arendus tuleb nii-öelda tagahoovi või kuskile abstraktsesse kaugusse.

Milline selliste arenduste kasu siis on? Kui üldistada, siis mõned neist on olulised ettevõtluse jaoks, luues majanduslikku lisaväärtust läbi töökohtade, maksutulu ja innovatsiooni. See tähendab palka töötajale, kasumit ettevõtjale ning suuremat rahalist katet riigile ja omavalitsusele avalike teenuste pakkumiseks. Siinkohal võib näitena tuua meretuulepargi.